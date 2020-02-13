2020-02-13T17:55:29+03:00
Общество

Губернатор Нижегородской области поручил устранить протечки в подвале школы

Образовательное учреждение глава региона посетил в рамках визита в Балахнинский район
Елена ЛАЗАРЕВА
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Глеб Никитин поручил провести ремонт, не дожидаясь окончания учебного года. ФОТО: Кирилл МартыновГлеб Никитин поручил провести ремонт, не дожидаясь окончания учебного года. ФОТО: Кирилл Мартынов
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Сегодня губернатор Нижегородской области с рабочим визитом посетил Балахну. В рамках визита губернатор посетил среднюю школу №10. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Выяснилось, что в подвал школы поступает и накапливается вода. К слову, в этом подвале размещена электрощитовая, а значит, постоянно имеется угроза короткого замыкания.

Глава местного самоуправления Балахнинского района Алексей Левкович сообщил, что к ремонту и устранению протечек планировалось приступить после завершения учебного года.

«Нельзя ждать конца учебного года и спокойно смотреть на то, что в здании школы в любой момент может произойти короткое замыкание», - подчеркнул Глеб Никитин и поручил в кратчайшие сроки подготовить предложения по переносу электрощитовой, а также по устранению плесени. К слову, новое здание школы на 900 учеников было построено в 2009 году.

Ранее сообщалось, что в рамках визита губернатор поздравил с наступающим Юбилеем Победы ветеранов-балахнинцев и вручил им юбилейные медали в 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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