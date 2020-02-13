2020-02-13T14:57:01+03:00
Общество

Нижегородский хор принял участие в мировой премьере оперы Александра Чайковского

В спектакле поют только четыре коллектива со всей страны
Елена ЛАЗАРЕВА
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Опера создана для международного фестиваля искусств. ФОТО: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего НовгородаОпера создана для международного фестиваля искусств. ФОТО: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода
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Хор «Нижний Новгород» принял участие в мировой премьере оперы Александра Чайковского «Сказ о Борисе и Глебе» в Москве. Об этом сообщает источник в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода.

Опера была создана для XIII Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета. Полное название оперы - «Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском». Режиссёром-постановщиком спектакля стал Павел Сафонов.

В спектакле участвуют всего четыре коллектива со всей России - хор «Нижний Новгород», хор Московской консерватории, Тульский государственный хор, Народный хор Российской академии музыки имени Гнесиных.

Интересно, что это уже вторая опера А. Чайковского, которую исполняет нижегородский камерный хор. Четыре года назад в рамках Сахаровского фестиваля коллектив представлял адаптированную версию оперы «Один день Ивана Денисовича» вместе с артистами Пермского театра оперы и балета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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