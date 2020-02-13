2020-02-13T10:56:44+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ совместно с СК УРАЛСИБ Страхование запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»

Скидка на каждый полис составляет 30%
Эльвира ОСИПОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ и СК УРАЛСИБ Страхование запускают акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ». Акция позволяет приобрести со скидкой в любом офисе Банка УРАЛСИБ два быстрополиса СК УРАЛСИБ Страхование «Благополучная семья» и «Уютный дом». Скидка на каждый полис составляет 30%.

Акция действует два дня – 13 и 14 февраля 2020 года. Стоимость каждого полиса составит 4900 рублей (вместо 7000 рублей).

Быстрополис «Благополучная семья» – это готовое страховое решение для защиты семьи. Полис предусматривает получение выплаты в результате несчастного случая. В рамках страховой программы можно застраховать сразу всю семью полностью (ближайшие родственники, супруги, дети). Страховая защита действует по всему миру в режиме 24/7. Программа распространяется на взрослых и детей в возрасте от 1 года до 70 лет включительно. Полис включает 14 видов спорта на любительском уровне, а также подходит для занятий в школе и секциях. Срок страхования – 1 год. Лимит страховой защиты – до 900 тысяч рублей. Страховые выплаты осуществляются в течение 10 рабочих дней после принятия решения о выплате.

Быстрополис «Уютный дом» – готовое страховое решение для защиты имущества. Полис дает возможность застраховать дом, квартиру или апартаменты, включая домашнее имущество. Также владелец полиса может застраховать свою ответственность за причинение ущерба соседям. В программу включены следующие риски: пожар, залив, кражи, вандализм, гражданская ответственность. Полис оформляется без осмотра и описи имущества. Срок действия полиса – 1 год. Лимит страховой защиты составляет 900 тысяч рублей.

Для приобретения сертификата необходимо обратиться в любое отделение Банка УРАЛСИБ 13 и 14 февраля 2020 года.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» выступает агентом ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ», и в рамках заключенного между указанными лицами агентского договора осуществляет действия, связанные с привлечением клиентов и взаимодействием с ними.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
81-летняя жительница Нижегородской области получила срок за мошенничество
Изменился режим работы Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде
Нижегородца будут судить за вмешательство в частную жизнь бывшего замгубернатора
Опубликован список почтовых отделений для голосования за присвоение Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести»
Банк УРАЛСИБ совместно с СК УРАЛСИБ Страхование запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»
Нижегородские предприниматели смогут пройти бесплатное обучение в технопарке «Анкудиновка»
Нижегородская область передала копии архивных документов в дар белорусскому музею «Вдов войны»
В Нижегородской области установилась морозная и практически безветренная погода
К юбилею Нижнего Новгорода на трансформаторные подстанции планируется нанести графити
В Нижегородской области открыт новый детский сад
В Нижегородскую область приедут с визитом представители крупнейших японских корпораций
Губернатор Нижегородской области поздравил воинов-афганцев с наступающим Днем памяти воинов-интернационалистов
Нижегородские спортсмены выступят на первенстве России по КУДО
При поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» прошел мастер-класс по баскетболу
212,6 млн рублей планируется направить из областного бюджета на проект «Оздоровление Волги»
Памятник воинам, погибшим в локальных конфликтах, предлагают установить в Нижнем Новгороде
Нижегородская детская больница купит новый аппарат МРТ
Три нижегородских баскетболиста вызваны в сборную России
В нижегородской поликлинике №4 завершился капремонт
Нижегородский завод впервые построит краболовное судно
Нижегородцы могут принять участие в конкурсе «Послы Победы»
В Нижегородской области ожидается похолодание
Нижегородцы могут проверить свои знания в олимпиаде по экологии