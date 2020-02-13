Нижегородская область передала копии архивных документов в дар белорусскому музею «Вдов войны»

13 Февр. 2020 2020-02-13T09:37:33+03:00

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Регион передал копии архивных документов в дар белорусскому музею «Вдов войны» в преддверии празднования 75-летия Великой Победы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на департамент внешних связей правительства Нижегородской области.

Музей расположен в сельской местности, в деревне Почтовая Глинка Гомельского района. Он был создан местным энтузиастом, учителем истории, а ныне пенсионером Алексеем Степаненко. Копии документов, переданные в музей, подготовлены комитетом по делам архивов Нижегородской области и рассказывают о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

По словам директора департамента внешних связей Ольги Гусевой, сотрудничество с музеем будет продолжаться, и уже летом этого года волонтеры арзамасского военно-патриотического клуба «Рассвет» смогут посетить этот музей. К слову, «Рассвет» участвует в поиске погибших воинов именно на территории Республики Беларусь.

ИСТОЧНИК KP.RU