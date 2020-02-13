2020-02-13T08:30:11+03:00
Общество

В Нижегородской области установилась морозная и практически безветренная погода

По прогнозам синоптиков, в полдень регион заглянет солнце
Елена ЛАЗАРЕВА
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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде -10 градусов, в течение дня ожидается потепление до -6 градусов, но к ночи температура опять упадет до -11 градусов. В течение ночи морозец, по прогнозам синоптиков, продолжит крепчать и к пятничному утру достигнет -17 градусов.

Снег в течение дня маловероятен, а вот солнце может ненадолго заглянуть Нижний Новгород в середине дня.

Ветер юго-восточный, 3-4 метра в секунду, возможны порывы до 6-7 метров в секунду. К вечеру в Нижегородской области установится морозная и почти безветренная погода.

Атмосферное давление в течение дня незначительно поднимется — от 749 до 751 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность также стабильна — 73-84%.

Завтра по прогнозам синоптиков в регионе ожидается похолодание – до -17 градусов. Снег маловероятен, с 9.00 до 15.00 синоптики обещают солнечную погоду и ясное небо. Ветер 1-4 метра в секунду, атмосферное давление в течение дня будет расти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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