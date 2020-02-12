К юбилею Нижнего Новгорода на трансформаторные подстанции планируется нанести графити

12 Февр. 2020 2020-02-12T21:37:48+03:00

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Сегодня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с главой «Россети Центр» - Игорем Маковским.

В ходе встречи обсуждались вопросы развития электросетевого комплекса региона, в частности, первого этапа Концепции цифровой трансформации.

«Умные сети» сегодня приобретают все большее значение в городской жизни, помогая делать жизнь людей комфортнее. Нижегородская область стала одной из первых, в которой внедряются на практике подобные проекты. Без создания эффективной энергетики сегодня невозможно и полноценное развитие экономики», - сказал Глеб Никитин.

Игорь Маковский подчеркнул, что в 1-м полугодии текущего года в регионе начнут работать сразу два городских диспетчерских пункта в Дзержинске и Арзамасе, которые станут первыми в регионе реализованными проектами программы по цифровой трансформации. «На подходе» - цифровой район электрических сетей и подстанция «Выездное» в Арзамасском районе, их планируется ввести в эксплуатацию в ближайшие год-два.

Также в ходе встречи обсуждалась реализация культурных проектов. В частности, речь идет о подсветки Шуховской башни в пригороде Дзержинска. Компания планирует «подсветить» уникальное сооружение к 100-летию ГОЭЛРО и 800-летию областного центра.

По словам Игоря Маковского, к юбилею областного центра 21 опора ЛЭП будет окрашена в стилизованные цвета, а на трансформаторных подстанциях появятся работы граффитистов.

ИСТОЧНИК KP.RU