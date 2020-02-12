В Нижегородской области открыт новый детский сад

12 Февр. 2020 2020-02-12T21:16:38+03:00

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Сегодня в Сергаче состоялось торжественное открытие нового корпуса детского сада «Светлячок». Садик примет 50 самых маленьких жителей города в возрасте от двух месяцев до трех лет.

Новый корпус был построен в рамках национального проекта «Демография». Строительство нового корпуса началось в конце 2018 года, и спустя год уже было завершено. Объект прошел проверки контролирующих инстанций и получил все разрешительные документы.

По словам и.о. министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Алексей Коротков, за последние годы значительно изменились требования к детским дошкольным учреждениям, начиная со стадии проектирования и заканчивая требованиями пожарной безопасности. Сегодня важны не только те помещения, в которых находятся дети, но и вспомогательные, которые используются персоналом.

В новом корпусе для малышей расположены 3 групповые комнаты, современный, полностью оборудованный пищеблок, хозяйственный блок, два медкабинета. На территории оборудованы игровые площадки, веранды и колясочная.

Напомним, это уже второй детский сад в Сергаче за последние пять лет. Очередь на 1 января 2020 года - 185 ребят в возрасте от 0 до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU