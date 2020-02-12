2020-02-12T19:42:20+03:00
Общество

В Нижегородскую область приедут с визитом представители крупнейших японских корпораций

Регион станет единственным, который посетят представители японского бизнес-сообщества
Елена ЛАЗАРЕВА
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19 февраля 2020 года в Нижегородскую область прибудет с визитом делегация Федерации экономических организаций Японии «Кэйданрэн». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на департамент внешних связей правительства Нижегородской области.

По данным источника, делегация планирует посетить Нижегородскую область для знакомства с промышленными достижениями и научно-техническим потенциалом региона. Нижегородская область была выбрана для визита среди нескольких регионов, подавших заявку.

«Благодаря успешно проведенной презентации региона в 2018 году в Токио была выбрана Нижегородская область», - подчеркнула директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.

В рамках визита с японской делегацией встретится губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Представители японского бизнес-сообщества в рамках визита посетят технопарк «Центр инновационного развития» на базе ННГУ им. Н.И. Лобачевского. В состав делегации войдут 38 человек, представляющие компании Мицубиси, Тошиба, Хитачи, Японские авиалинии и другие.

Напомним, что в последний раз представители «Кэйданрэн» посещали Нижегородскую область 15 лет назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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