Губернатор Нижегородской области поздравил воинов-афганцев с наступающим Днем памяти воинов-интернационалистов

12 Февр. 2020 2020-02-12T19:17:55+03:00

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«Уважаемые воины-афганцы!

Искренне горжусь нижегородцами - горьковчанами, служившими в Афганистане. Более 6 с половиной тысяч наших солдат и офицеров выполнили там свой долг. Только представьте: 6 с половиной тысяч - численность населения одного посёлка городского типа. 189 человек погибли, 834 были ранены и контужены, 155 стали инвалидами.

Правду говорят: у каждого поколения – своя война. И каждый нижегородский солдат и офицер, «покончивший счёты с войной» в Афгане, стал легендой. В школах, где учились герои, свято хранится память о них, по всей области открыты памятники погибшим воинам…

Дорогие друзья! Спасибо вам за то, что своим примером помогаете нам растить молодёжь с правильными ценностями и ориентирами! За то, что, вопреки всему пережитому, сумели не сломаться, а выстоять и активно работать на благо родной земли. Нижегородская область нуждается в таких сильных духом людях, которым по плечу самые сложные задачи!

Успехов вам, крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия!», - сказал глава региона.

Напомним, памятник воинам, погибшим в локальных конфликтах, планируется установить в Нижнем Новгороде, в Автозаводском районе. За понравившийся вариант памятника можно будет проголосовать в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU