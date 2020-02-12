Нижегородские спортсмены выступят на первенстве России по КУДО

12 Февр. 2020 2020-02-12T18:48:15+03:00

Сильнейшие борцы страны отправятся на кубок мира в Грецию

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В начале февраля десять нижегородских спортсменов приняли участие во всероссийских соревнованиях по КУДО. КУДО — это современное полноконтактное боевое единоборство, созданное в 1981 году мастером восточных единоборств Адзумой Такаси на основе его знаний о карате кёкусинкай.

Четыре человека из команды завоевали призовые места на Первенстве Приволжского Федерального Округа 2020 года по КУДО в Ульяновске: первые места у Александра Еремина и Павла Грачева, по «серебру» - у Владимира Загороднева и Даниила Алексеева, на третью ступень пьедестала поднялись Николай Клещев и Никита Кузнецов. На межрегиональном турнире ПФО второе место занял Владимир Милованов.

Спортсмены, занявшие первые и вторые места, прошли отбор на Первенство России по КУДО, которое состоится 25 апреля в Москве. Спортсмены, занявшие третье место, вошли в резерв сборной ПФО.

«Нижегородцы в таком составе впервые прошли сложнейший отбор на главные соревнования страны, - подчеркнул председатель Нижегородского отделения Федерации КУДО России Владимир Поддымников. - Призываю всех поболеть за наших ребят!».

Владимир Поддымников также напомнил, что в этом году сильнейшие спортсмены России примут участие в кубке Мира, который состоится в сентябре в Греции.

ИСТОЧНИК KP.RU