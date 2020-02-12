При поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» прошел мастер-класс по баскетболу

12 Февр. 2020 2020-02-12T17:20:31+03:00

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11 февраля в МБОУ «Средняя школа №3» города Кстово состоялся первый мастер-класс по баскетболу в рамках проекта «LUKOIL Camp» Всегда в движении!». Организатором спортивного мероприятия выступила Кстовская Федерация Баскетбола, которая стала одним из победителей Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Нижегородской области 2019 года.

Мастер-класс для школьников провели Главный тренер молодежного проекта «ПОКОЛЕНИЕ-НН» баскетбольного клуба «Нижний Новгород» Марко Нестерович и Главный тренер баскетбольного клуба «Кстово» Артур Саркисян.

«Спортивные игры всегда привлекают своей эмоциональностью и динамикой событий. Развитие и популяризация командных игровых видов спорта, в том числе баскетбола, – одна из возможностей решения проблемы малоподвижного образа жизни. Благодаря реализации программы Lukoil Camp «Всегда в движении», через игровые упражнения дети будут получать необходимую информацию о здоровом образе жизни и приобретать различные полезные навыки в игровом процессе. Благодарим Компанию «ЛУКОЙЛ», которая помогает в реализации этого социально значимого проекта на территории нашего города», - отметил Артур Саркисян, председатель «Кстовской Федерации Баскетбола».

Все ребята, принявшие участие, получили памятные футболки и грамоты. С февраля по апрель будут проведены еще 7 мастер-классов в общеобразовательных школах города Кстово.

В мероприятии принял участие заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО “ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез”, Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень. Он поздравил председателя КФБ с победой, пожелал удачи и новых побед. В честь первого проведенного мастер-класса руководству школы были вручены баскетбольные мячи для дальнейших занятий.

ИСТОЧНИК KP.RU