212,6 млн рублей планируется направить из областного бюджета на проект «Оздоровление Волги»

12 Февр. 2020 2020-02-12T16:17:17+03:00

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На проектирование очистных сооружений по федеральному проекту «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» из регионального бюджета планируется направить 212,6 млн рублей. С предложением к депутатам областного парламента вышел губернатор региона Глеб Никитин. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По мнению главы региона, муниципалитетам необходимо подготовить проекты строительства и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения. «Только при наличии готового проекта мы сможем претендовать на участие в национальном проекте и получить федеральные субсидии», - пояснил губернатор.

Материальные средства для муниципалитетов выделяются ежегодно, в этом году к ним планируется добавить еще около 100 миллионов рублей.

В ближайшее время минэнерго Нижегородской области проведет заседание и выберет объекты, на которые проектно-сметная документация будет сделана в первую очередь.

Глеб Никитин заверил, что даже если проект не войдет в национальную программу, регион будет искать возможности финансирования из областного бюджета и бюджетов муниципалитетов.

ИСТОЧНИК KP.RU