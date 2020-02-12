Памятник воинам, погибшим в локальных конфликтах, предлагают установить в Нижнем Новгороде

12 Февр. 2020 2020-02-12T15:22:03+03:00

За понравившийся вариант памятника можно будет проголосовать в соцсети

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В Автозаводском парке Славы планируется установить памятник воинам, погибшим в локальных конфликтах. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

«У нас в районе есть памятник отцам, которые погибли в Великую Отечественную войну, но нет памятника их сыновьям и внукам», - говорит член областной общественной организации Союз семей погибших военнослужащих в Афганистане и Чечне «Горячая точка» Галина Емелина.

Как сообщает источник, ветераны локальных конфликтов и матери погибших военнослужащих рассмотрели более полутора десятков вариантов памятника, который должен органично вписаться в концепцию существующего памятника. В итоге было выбрано три варианта будущего памятника. За понравившийся вариант можно будет проголосовать в сети.

Напомним, нижегородцев возмутило состояние парка Славы. Горожане обратили внимание на неработающее освещение, разбитую брусчатку, ржавые урны без и дна и многие другие детали, свидетельствующие о полном запустении парка. Как сообщили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе городской администрации, в ближайшее время парк будет благоустроен.

ИСТОЧНИК KP.RU