2020-02-12T13:30:37+03:00
Общество

Три нижегородских баскетболиста вызваны в сборную России

Российская федерация баскетбола обнародовала список игроков, вызванных для подготовки к февральским матчам сборной России по баскетболу
Елена ЛАЗАРЕВА
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В национальной сборной - весьма солидное "нижегородское представительство". Фото: сайт БК "Нижний Новгород"В национальной сборной - весьма солидное "нижегородское представительство". Фото: сайт БК "Нижний Новгород"
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В национальную сборную по баскетболу вызваны 24 игрока российских клубов. У БК «Нижний Новгород» - весьма солидное представительство. Ранее на сборы был вызван капитан БК «НН» Евгений Бабурин, а на днях стало известно, что еще три игрока клуба могут принять участие в квалификационном этапе Евробаскет-2021. Это защитник нижегородского клуба Иван Стребков, форварды Павел Антипов и Антон Астапкович.

К слову, большее количество игроков вызвано только от БК «Локомотив-Кубань» - пятеро. Четыре игрока будут представлять в сборной клуб ЦСКА, три – «Парму».

Национальная команда страны соберется 16 февраля в Новогорске, сразу после Матча Всех Звезд Единой Лиги ВТБ. Тренировки начнутся на следующий день, а первый матч в рамках квалификационного отбора пройдет 20 февраля в Неаполе (Италия). Первый домашний матч сборная России проведет в Перми с командой Северной Македонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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