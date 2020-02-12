2020-02-12T12:35:15+03:00
Общество

В нижегородской поликлинике №4 завершился капремонт

Работы проводились в рамках национального проекта «Здравоохранение»
Елена ЛАЗАРЕВА
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Медицинская помощь стала доступнее для маломобильных нижегородцев. Фото: Александр ВОЛОЖАНИНМедицинская помощь стала доступнее для маломобильных нижегородцев. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН
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В Канавинском районе Нижнего Новгорода завершился ремонт поликлиники №4, который проводился в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.

По словам главного врача поликлиники Инны Пудовой, благодаря выполненным работам в поликлинике удалось создать все условия для маломобильных пациентов – был установлен подъемник лифтового типа, автоматические раздвижные двери, заменены лифты, предусмотрены кнопки вызова персонала и низкая стойка регистратуры.

По словам главврача, были отремонтированы инфекционный и первичный онкологический кабинет. Кроме того, разделены потоки пациентов с вирусными инфекциями (ОРВИ, грипп) и других пациентов.

«В отремонтированном в прошлом году помещении открыт кабинет лечения болезней системы кровообращения. Это повысит доступность кардиологической помощи», - добавила Инна Пудова.

Также в прошлом году капремонт был сделан в клинической лаборатории, холлах 1 и 4 этажей, в аптечном складе. Полностью заменена система электропроводки.

«Оснащение компьютерной техникой дало врачам возможность при помощи программы центрального архива медицинских изображений просматривать исследования, которые проводились пациентам в нашем или другом медицинском учреждении, передавать информацию в базу данных главного бюро медико-социальной экспертизы», - отметила главврач поликлиники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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