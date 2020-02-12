В нижегородской поликлинике №4 завершился капремонт
В Канавинском районе Нижнего Новгорода завершился ремонт поликлиники №4, который проводился в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.
По словам главного врача поликлиники Инны Пудовой, благодаря выполненным работам в поликлинике удалось создать все условия для маломобильных пациентов – был установлен подъемник лифтового типа, автоматические раздвижные двери, заменены лифты, предусмотрены кнопки вызова персонала и низкая стойка регистратуры.
По словам главврача, были отремонтированы инфекционный и первичный онкологический кабинет. Кроме того, разделены потоки пациентов с вирусными инфекциями (ОРВИ, грипп) и других пациентов.
«В отремонтированном в прошлом году помещении открыт кабинет лечения болезней системы кровообращения. Это повысит доступность кардиологической помощи», - добавила Инна Пудова.
Также в прошлом году капремонт был сделан в клинической лаборатории, холлах 1 и 4 этажей, в аптечном складе. Полностью заменена система электропроводки.
«Оснащение компьютерной техникой дало врачам возможность при помощи программы центрального архива медицинских изображений просматривать исследования, которые проводились пациентам в нашем или другом медицинском учреждении, передавать информацию в базу данных главного бюро медико-социальной экспертизы», - отметила главврач поликлиники.
ИСТОЧНИК KP.RU