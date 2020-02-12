2020-02-12T10:27:39+03:00
Общество

Нижегородский завод впервые построит краболовное судно

Сдача первого судна запланирована на 2023 год
Елена ЛАЗАРЕВА
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Завод «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) и компании-участники «Северо-Западного рыбопромышленного консорциума» подписали контракт на строительство пяти краболовных судов по проект КСП01. Об этом сообщает пресс-служба завода «Красное Сормово».

Краболовные суда в Нижегородском регионе еще не строились, сообщает источник. Соглашения о строительстве судов нижегородское судостроительное предприятие подписало с ООО «Альфа трейд», ООО «Карапакс», ООО «ФРОСТЕР» и ООО «Эта-трейд». Согласно договоренности, краболовные суда должны быть готовы в срок до ноября 2024 года. Заложить кили всех краболовных судов планируется в мае, первое судно уйдет к заказчику в 2023 году, остальные четыре — в 2024 году.

Проект судов выполняет ООО «МИБ-дизайн-Спб», конструкторскую документацию - ООО «Волго-Каспийское ПКБ». Суда предназначены для ловли разных видов крабов на глубине от от 20 до 400 метров.

Как отметил генеральный директор завода «Красное Сормово» Михаил Першин, предприятие всегда отличалось универсальностью.

«Мы строили пароходы, танки, подводные лодки, суда на подводных крыльях. Строительство краболова – это еще одна амбициозная задача», - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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