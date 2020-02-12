Нижегородцы могут принять участие в конкурсе «Послы Победы»

12 Февр. 2020 2020-02-12T09:14:11+03:00

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Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» объявило о начале Международного конкурса «Послы Победы». По результатам конкурса будет отобрано 200 добровольцев со всей России и других стран мира, которые примут участие в организации Парада Победы и «Бессмертного полка» на Красной площади.

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию и заполнить анкету на сайте волонтёрыпобеды.рф и выполнить несколько заданий. Заявки принимаются от молодых людей 18-35 лет до 3 марта.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил нижегородцев принять участие в конкурсе.

«75 лет Великой Победы — это важная дата не только для России, но и для всего мира. У нижегородских волонтеров, которые действительно многое делают для сохранения памяти о Великой Отечественной войне и постоянно помогают ветеранам, тоже есть возможность принять участие в масштабной акции. Уверен, что у нас много достойной молодёжи, которая может представить регион», - подчеркнул глава региона.

Напомним, «Волонтёры Победы» – это единственная общественная добровольческая организация, которой доверили сопровождение Парада Победы на Красной площади в Москве. Она объединяет более 200 тысяч добровольцев по всей России и миру. Участники движения занимаются сохранением истории, помощью в проведении мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне, заботятся о ветеранах.

Нижегородские Волонтеры Победы становились победителями конкурса и принимали участие в организации Парада Победы в Москве и Севастополе.

ИСТОЧНИК KP.RU