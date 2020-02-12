2020-02-12T08:23:24+03:00
Общество

В Нижегородской области ожидается похолодание

Столбики термометров опустятся до -10 градусов
Елена ЛАЗАРЕВА
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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде -2 градуса, в течение дня ожидается похолодание до -6 градусов. Ночью температура еще немного упадет и к завтрашнему утру в регион придет бодрящий морозец — до -10 градусов.

В середине дня возможен снег, весь день ожидается пасмурная погода.

Ветер южный, 5-6 метров в секунду, возможны порывы до 11-12 метров в секунду. К вечеру ветер сменит направление на юго-восточный и немного стихнет.

Атмосферное давление в течение дня незначительно поднимется — от 743 до 747 миллиметров ртутного столба и продержится на этом уровне в течение всего следующего дня. Относительная влажность также стабильна — 69-74%.

Завтра по прогнозам синоптиков в регионе ожидается похолодание – до -10 градусов. Снег маловероятен, днем синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Ветер немного стихнет — до 3-4 метров в секунду с порывами до 8 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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