2020-02-11T21:52:31+03:00
Общество

Нижегородцы могут проверить свои знания в олимпиаде по экологии

Проверить свои знания можно как на уровне пятиклассника, так и на уровне выпускника школы
Елена ЛАЗАРЕВА
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Завтра, 13 февраля, в Нижегородском институте развития образования пройдет Х заочная областная дистанционная олимпиада школьников по экологии. Школьники будут отстаивать честь своих учебных учреждений в экзаменационной форме и под контролем педагогов в классах.

С 10:00 на сайте ГБОУ института на странице кафедры естественнонаучного образования в разделе «События» откроются бланки для выполнения олимпиадных заданий. В зависимости от возраста, школярам придется ответить на вопросы по разным темам — от «Организм и среда» для пятиклашек до «Социальной экологии» для выпускников.

Проверить свои школьные знания сможет любой нижегородец в рамках альтернативной олимпиады. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на региональное министерство экологии. Для этого достаточно зайти по той же ссылке олимпиады в определенное для выбранной темы время. Задания будут открыты: 5-6 классы – с 10:00 до 11:00; 7–8 классы – с 11:00 до 12:30; 9–11 классы – с 12:30 до 14:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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