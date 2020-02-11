2020-02-11T20:49:42+03:00
Общество

Работы студентов-победителей конкурса соцрекламы появились на медиаэкранах Нижнего Новгорода

Студенты обратили внимание на самые актуальные проблемы современного общества
Елена ЛАЗАРЕВА
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Одна из работ-победителей. Фото Алексея МанянаОдна из работ-победителей. Фото Алексея Маняна
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Уже сегодня социальную рекламу, придуманную нижегородскими студентами для конкурса «Живи городом!» можно увидеть на 30 экранах областного центра. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Директор департамента социальных проектов и коммуникаций городской администрации Руслан Бадретдинов напомнил, что проект «Живи городом!» стал одним из победителей городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» в 2019 году.

«Социальная реклама, в отличие от коммерческой, ничего не продает. Ее единственное предназначение — привлечь общественное внимание к проблеме или подсказать возможное решение, призвать поучаствовать в добром деле. Это крайне непростая задача, поэтому очень сложно сделать действительно качественную социальную рекламу. Именно молодые люди способны посмотреть на проблемы свежим взглядом, поэтому мы предложили им принять участие в конкурсе», - отметил Руслан Бадретдинов.

Темами для социальной рекламы стали вопросы экологии, здорового образа жизни, домашнего насилия, доступной среды. На конкурс поступило более 50 проектов, 15 вошли в шорт-лист. Плакаты-победители сегодня демонстрируются на медиаэкранах областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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