Губернатор Нижегородской области внес в Заксобрание проект социальных поправок в бюджет

11 Февр. 2020 2020-02-11T19:50:54+03:00

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Глава региона внес в Законодательное Собрание Нижегородской области проект поправок в бюджет на следующий год. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на нижегородский минфин.

Так, на поддержку нижегородских семей с детьми из бюджета области планируется выделить 834,5 млн рублей. Более половины этой суммы планируется направить на выплату ежемесячных пособий на детей в возрасте от трех до семи лет. Чуть более 78 миллионов рублей - на выплаты в случае рождения третьего ребенка (четвертого, пятого и т. д.) до трехлетнего возраста.

«Это очень важные меры социальной поддержки, которые позволят семьям чувствовать себя более уверенно», - отметил глава региона.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 сентября этого года все младшеклассники будут обеспечены бесплатным горячим питанием в школах. На эти цели из регионального бюджета будет выделено более 276 миллионов рублей.

Кроме того, более 300 миллионов рублей планируется выделить на подготовку к юбилею Победы, в частности, на благоустройство памятников, мемориалов, «Парка Славы» в Автозаводском районе и т. д. 475 миллионов рублей — на капитальный ремонт в детских садах, более 200 миллионов — на проект «Оздоровление Волги», 150 миллионов рублей — на закупку медоборудования дл я нижегородской областной детской больницы, около ста миллионов — на строительство спортцентра адаптивной подготовки.

Более 280 миллионов рублей планируется выделить многодетным семьям на улучшение жилищных условий.

При принятии поправок Заксобранием расходы областного бюджета увеличатся на 7,6 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU