Нижегородская область увеличила поставки органических химических соединений в Японию

11 Февр. 2020 2020-02-11T19:26:44+03:00

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По итогам 2019 года экспорт Нижегородской области в Японию вырос почти на 34% и составил порядка 11 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, увеличился несырьевой неэнергетический экспорт - поставки органических химических соединений (44%) и высокотехнологичных электрических машин и аппаратуры (в 10 раз).

«Кроме того, Нижегородская область начала поставки масло-жировой продукции в Японию. По итогам 2019 года экспорт составил почти 362 тысячи долларов», - добавил глава региона.

Губернатор напомнил, что в 2020-2021 году в регионе пройдет порядка 25 совместных мероприятий.

Напомним, в 2019 году по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». В рамках нацпроекта планируется увеличить несырьевой неэнергетический экспорт с 4 млрд долларов в 2018 году до не менее чем 5,2 млрд долларов в 2024 году.

ИСТОЧНИК KP.RU