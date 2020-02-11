2020-02-11T18:45:43+03:00
Общество

Нижегородский музей стал победителем Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года»

Нижегородская область стала лидером по количеству поданных на конкурс заявок
Елена ЛАЗАРЕВА
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Нижегородский «Интерактивный музей «Кварки» стал лауреатом Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Конкурс проводится в два этапа — региональный и федеральный, и его цель — найти наиболее успешные социальные проекты и оказать им поддержку. В этом году Нижегородская область стала не только одним из победителей, но и лидером по количеству поданных заявок.

По мнению губернатора региона Глеба Никитина, активное участие нижегородцев в федеральном конкурсе говорит о том, что в регионе создана эффективная инфраструктура поддержки социального предпринимательства.

Музей «Кварки» по итогам Всероссийского этапа конкурса «Лучший социальный проект года-2019» стал лауреатом специальной номинации Конкурса от Фонда «Наше будущее».

В 2019 году в конкурсе «Лучший социальный проект года» приняли участие свыше 1600 проектов из разных регионов России, финалистами стали 389 социальных предпринимателей, которые решают важные социальные проблемы: трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья, реабилитация детей и пожилых людей, сохранение культурного и исторического наследия. Лидерами по количеству заявок стали: Нижегородская область (102 проекта), Республика Башкортостан (62 проекта), Ханты-Мансийский автономный округ (59 проектов).

«Музей занимательных наук «Кварки» популяризирует науку. В программе музея - научные шоу программы, эксперимент шоу, научно-познавательные шоу, мастер-классы на научные темы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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