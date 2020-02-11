2020-02-11T18:10:29+03:00
Общество

Карантин могут ввести во всех школах Нижнего Новгорода с 13 февраля

Растет заболеваемость гриппом и ОРВИ среди нижегородских детей в возрасте от семи до 14 лет
Елена КАРАЛ
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Карантин могут ввести во всех школах Нижнего Новгорода с 13 февраляКарантин могут ввести во всех школах Нижнего Новгорода с 13 февраля
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Введения карантина во всех школах Нижнего Новгорода добивается Управление Роспотребнадзора. Причиной является высокий темп прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей в возрасте от семи до 14 лет.

По информации пресс-службы контрольно-надзорного ведомства, с 3 по 9 февраля 2020 года в регионе на 47% превышены недельные эпидемические пороги по заболеваемости гриппом и ОРВИ.

В Роспотребнадзоре сообщили, для минимизации распространения инфекций, во всех нижегородских школах предложено ввести карантин с 13 по 22 февраля включительно.

Напомним, по данным на 10 января, полный карантин был введен в 61 школе и 22 детских садах Нижнего Новгорода. Частично занятия приостановили в 47 школах и 84 садиках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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