Пункты переработки древесины поставят на учет в Нижегородской области

11 Февр. 2020 2020-02-11T17:04:51+03:00

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В Нижегородской области работает более тысячи пунктов переработки древесины. Об этом сообщает пресс-служба Правительства областного правительства со ссылкой на региональный департамент лесного хозяйства. Областной закон, который обязывает предпринимателей поставить на учет пункты переработки древесины, начал действовать.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, информация о законно работающих пилорамах будет размещена в свободном доступе.

«Главная цель закона – борьба с нелегальными пилорамами. В большинстве случаев они перерабатывают сырье, полученное от незаконной вырубки. Теперь правоохранительным органам будет намного проще приостановить работу недобросовестных предпринимателей, а жителям – выяснить, на законных ли основаниях работает лесопилка и обратиться в правоохранительные органы», - подчеркнул Глеб Никитин.

Как пояснили в региональном департаменте лесного хозяйства, предприниматели, занимающиеся переработкой древесины, должны будут обратиться в ближайшее районное лесничество с документами. Перечень документов есть на официальном сайте деплесхоза (в разделе «Деятельность – регулирование отдельных отношений в сфере переработки древесины»).

Срок постановки на учет – до 8 апреля. Регистрация бесплатна, сотрудники лесничеств передадут пакет документов в департамент для регистрации и выдачи свидетельства.

Перечень лесоперерабатывающих предприятий также будет размещен на сайте регионального департамента лесного хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU