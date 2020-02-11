2020-02-11T15:52:26+03:00
Общество

Более 60 школ и 150 детских садов планируется отремонтировать в Нижегородской области в 2020 году

Общий объем финансирования работ составит около полутора миллиардов рублей
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Более 60 школ и 150 детских садов планируется отремонтировать в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба гуернатора и областного правительства со ссылкой на губернатора региона Глеба Никитина. Как отмечает источник, ремонт пройдет в рамках региональной программы.

Губернатор напомнил, что программа капремонта школ началась в 2019 году, и вместе с нацпроектом «Образование» она дает возможность качественно улучшить сферу образования. «У муниципалитетов далеко не всегда хватает ресурсов, чтобы самостоятельно обеспечить школьникам комфортные условия», - заметил Глеб Никитин.

В 2020 году предусмотрен капитальный ремонт в 61 муниципальной школе, при этом полностью будут отремонтированы семь школ, частично – 54.

С этого года в региональную программу по просьбам жителей области включены и детские сады.

«В 2020 году планируется выполнить ремонт в 155 садиках на общую сумму 500 миллионов рублей. Таким образом, общий объем финансирования программы в этом году составит почти 1,5 млрд рублей», - подчеркнул Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 60 школ и 150 детских садов планируется отремонтировать в Нижегородской области в 2020 году
Нижний Новгород примет финал Чемпионата России по киберспорту
В Нижегородской области полностью сгорел большой ангар
Дума Нижнего Новгорода планирует заслушать отчет главы города в апреле
В Нижегородской области появятся дополнительные поезда
Нижегородские студенты представили проекты по преобразованию учебного процесса в вузах
Нижегородский Фонд капремонта продлил срок рассрочки по оплате долга
В Нижегородской области можно бесплатно проверить тонометры на точность
Ликвидация шламонакопителя «Белое море» завершена
Снос элеватора на Черниговской снял с квадрокоптера нижегородский блогер
Синоптики прогнозируют сильный ветер и комфортный «минус»
Фестиваль уличного искусства «Место» пройдет в Нижнем Новгороде летом
Избран новый глава Богородского района Нижегородской области