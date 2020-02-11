Более 60 школ и 150 детских садов планируется отремонтировать в Нижегородской области в 2020 году

11 Февр. 2020 2020-02-11T15:52:26+03:00

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Более 60 школ и 150 детских садов планируется отремонтировать в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба гуернатора и областного правительства со ссылкой на губернатора региона Глеба Никитина. Как отмечает источник, ремонт пройдет в рамках региональной программы.

Губернатор напомнил, что программа капремонта школ началась в 2019 году, и вместе с нацпроектом «Образование» она дает возможность качественно улучшить сферу образования. «У муниципалитетов далеко не всегда хватает ресурсов, чтобы самостоятельно обеспечить школьникам комфортные условия», - заметил Глеб Никитин.

В 2020 году предусмотрен капитальный ремонт в 61 муниципальной школе, при этом полностью будут отремонтированы семь школ, частично – 54.

С этого года в региональную программу по просьбам жителей области включены и детские сады.

«В 2020 году планируется выполнить ремонт в 155 садиках на общую сумму 500 миллионов рублей. Таким образом, общий объем финансирования программы в этом году составит почти 1,5 млрд рублей», - подчеркнул Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU