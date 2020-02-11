2020-02-11T14:56:23+03:00
Общество

Нижний Новгород примет финал Чемпионата России по киберспорту

Соревнования состоятся 23 и 24 мая в КРК «Нагорный»
Елена ЛАЗАРЕВА
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Чемпионат по киберспорту пройдет в Нижнем Новгороде. Фото с сайта cybersport.ruЧемпионат по киберспорту пройдет в Нижнем Новгороде. Фото с сайта cybersport.ru
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Финал Чемпионата России по компьютерному спорту пройдет в нижегородском культурно-развлекательном комплексе «Нагорный» 23 и 24 мая. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.

Чемпионат проводится в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного Федерацией компьютерного спорта России и правительством Нижегородской области. Напомним, соглашение было подписано 11 октября 2019 года в Нижнем Новгороде.

«Для нас большая честь принять такое масштабное соревнование в Нижнем Новгороде. Город обладает для этого всей необходимой инфраструктурой и будет удобен для участников из разных регионов России. Нижегородская область заслуженно считается одним из ведущих IT-центров страны. Уверен, что чемпионат по киберспорту будет интересен многих нижегородцам», – подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам президента Федерации киберспорта Дмитрия Смита, в этом году дисциплин станет больше, к классическим турнирам по Dota 2 и мобильных соревнований по Clash Royale, добавлены файтинг Tekken 7, технический симулятор дрон-рейсинга Rotor Rush, спортивный симулятор NHL 20, а также культовый StarCraft II.

В рамках подготовки к основному этапу Чемпионата России пройдет серия турниров, победители которых пройдут в основной этап. Минимальный возраст участников – 14 лет. Призовой фонд Чемпионата - 4 миллиона рублей.

К слову, в соревнованиях в прошлом году приняли участие более 20 000 человек. Финал турнира состоялся 8-9 июня в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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