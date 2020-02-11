В Нижегородской области полностью сгорел большой ангар
Сегодня утром в деревне Утечино Кстовского района Нижегородской области полностью сгорел ангар общей площадью 144 квадратных метра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сотрудники МЧС прибыли на место, когда на всей площади ангара уже происходило открытое горение. Ситуация осложнялась тем, что рядом с ангаром стояла автомобильная техника, на которую огонь мог перекинуться в любой момент. Пожарно-спасательные подразделения оперативно ликвидировали пожар, но ангар выгорел полностью.
Что находилось внутри, не сообщается. Погибших и пострадавших нет. По данным источника, наиболее вероятной причиной пожара стало нарушение требований техники безопасности при проведении огневых работ.
Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 24 человека и 5 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU