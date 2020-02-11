2020-02-11T14:27:55+03:00
Общество

Дума Нижнего Новгорода планирует заслушать отчет главы города в апреле

Перед заседанием отчет рассмотрят на профильных комитетах
Елена ЛАЗАРЕВА
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Председатель Городской думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин уведомил главу города Владимира Панова о том, что отчет главы города за 2019 год должен быть внесен в Думу в срок до 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского парламента.

Сроки внесения отчета устанавливаются Положением о порядке представления и заслушивания ежегодного отчета главы города Нижнего Новгорода.

После внесения, отчет сначала будет рассмотрен на всех профильных комиссиях городского парламента. Депутаты подготовят замечания и вопросы по отчету, на которые глава города обязан ответить публично. Максимально возможное число вопросов – 14, девять – от профильных комиссий, четыре – от фракций и один вопрос имеет право задать внефракционное представительство, в которое входят два депутата. На остальные вопросы, если таковые будут, глава должен ответить письменно не позднее, чем за 14 дней до публичного отчета.

Если сложностей в процессе допубличного рассмотрения отчета не возникнет, городской парламент заслушает его уже на апрельском заседании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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