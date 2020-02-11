В Нижегородской области появятся дополнительные поезда
Около 70 дополнительных рейсов будут ходить по самым популярным направлениям в период февральских праздников. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".
Ожидается, что наибольший поток пассажиров придется на два дня – 21 и 24 февраля. 21 февраля нижегородцы и жители области поедут в соседние города и регионы, а в понедельник – возвращаться.
С расписанием поездов можно ознакомиться на сайте Горьковской железной дороги. Там же можно и приобрести билеты.
Кроме того, билеты продаются в железнодорожных кассах, терминалах самообслуживания, а также на сайте ОАО "РЖД" и с помощью официального мобильного приложения "РЖД Пассажирам".
Как сообщает источник, если повышенный спрос на билеты не пойдет на спад, то будет рассматриваться возможность добавления вагонов в уже сформированные составы, либо открытие дополнительных рейсов по самым востребованным маршрутам.
ИСТОЧНИК KP.RU