2020-02-11T13:45:58+03:00
Общество

В Нижегородской области появятся дополнительные поезда

Поезда дальнего следования будут курсировать в праздничные дни февраля
Елена ЛАЗАРЕВА
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Около 70 дополнительных рейсов будут ходить по самым популярным направлениям в период февральских праздников. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

Ожидается, что наибольший поток пассажиров придется на два дня – 21 и 24 февраля. 21 февраля нижегородцы и жители области поедут в соседние города и регионы, а в понедельник – возвращаться.

С расписанием поездов можно ознакомиться на сайте Горьковской железной дороги. Там же можно и приобрести билеты.

Кроме того, билеты продаются в железнодорожных кассах, терминалах самообслуживания, а также на сайте ОАО "РЖД" и с помощью официального мобильного приложения "РЖД Пассажирам".

Как сообщает источник, если повышенный спрос на билеты не пойдет на спад, то будет рассматриваться возможность добавления вагонов в уже сформированные составы, либо открытие дополнительных рейсов по самым востребованным маршрутам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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