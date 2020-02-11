Нижегородские студенты представили проекты по преобразованию учебного процесса в вузах

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:59:56+03:00

Более 300 участников собрались на научно-практической конференции «Бережливые технологии в образовании: теория и практика»

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Первый конкурс студенческих проектов по внедрению бережливых технологий в вузах прошел в Нижегородской области в рамках научно-практической конференции «Бережливые технологии в образовании: теория и практика», которая прошла в Арзамасе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Как сообщили в объединенном проектном офисе правительства Нижегородской области и госкорпорации «Росатом», на конкурс нижегородские студенты представили 10 проектов. Конкурс, в котором студенты предлагают проекты преобразования учебного процесса, проводится в Нижегородской области первый раз.

Всего на суд жюри студенты представили 10 проектов на различные темы. Студенты предлагают варианты оптимизации систем навигации и выдачи справок, внедрение электронных хранилищ и др.

«Объединяет эти проекты одно – все они помогают сделать образовательный процесс более эффективным», - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

ИСТОЧНИК KP.RU