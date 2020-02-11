Нижегородский Фонд капремонта продлил срок рассрочки по оплате долга

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:26:42+03:00

Погасить долг за капремонт в рассрочку нижегородцы смогут до конца 2020 года

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Региональный Фонд капитального ремонта Нижегородской области продлил период предоставления рассрочки по оплате задолженностей за капремонт до конца 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Мы предлагаем всем собственникам, кто по каким-либо причинам накопил долги за капремонт, заключить соглашение с Фондом и погасить задолженность в рассрочку», - сказал генеральный директор Фонда Дмитрий Гнатюк.

Порядок предоставления рассрочки льготным категориям граждан (ветеран труда, ветеран труда Нижегородской области, граждане старше 70 лет, многодетная мать (отец), инвалиды 1 и 2 группы, ветеран боевых действий) не меняется, и рассрочка предоставляется без заключения соглашения на срок до 2 лет. Для остальных жителей Нижегородской области – полтора года. На период рассрочки приостанавливается начисление пеней. Для оформления рассрочки должникам нужно обратиться в Фонд либо в абонентский пункт с пакетом документов. Образцы документов и их перечень – здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU