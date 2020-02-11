Нижегородский Фонд капремонта продлил срок рассрочки по оплате долга
Региональный Фонд капитального ремонта Нижегородской области продлил период предоставления рассрочки по оплате задолженностей за капремонт до конца 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
«Мы предлагаем всем собственникам, кто по каким-либо причинам накопил долги за капремонт, заключить соглашение с Фондом и погасить задолженность в рассрочку», - сказал генеральный директор Фонда Дмитрий Гнатюк.
Порядок предоставления рассрочки льготным категориям граждан (ветеран труда, ветеран труда Нижегородской области, граждане старше 70 лет, многодетная мать (отец), инвалиды 1 и 2 группы, ветеран боевых действий) не меняется, и рассрочка предоставляется без заключения соглашения на срок до 2 лет. Для остальных жителей Нижегородской области – полтора года. На период рассрочки приостанавливается начисление пеней. Для оформления рассрочки должникам нужно обратиться в Фонд либо в абонентский пункт с пакетом документов. Образцы документов и их перечень – здесь.
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