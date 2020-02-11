В Нижегородской области можно бесплатно проверить тонометры на точность

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:01:00+03:00

Сегодня в регионе проходит Всероссийская социальная акция «Будь уверен! Будь здоров!»

Изменить размер текста: A A

11 февраля отмечается Всемирный день больного, Нижегородская область принимает участие во всероссийской акции «Будь уверен! Будь здоров!», в рамках которой можно бесплатно проверить точность показаний тонометров артериального давления. Об этом сообщает пресс-служба регионального провительства.

Организует акцию Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), в регионе – при участии нижегородского минздрава. Акция проводится в четырех городах: Нижнем Новгороде, Дзержинске, Павлове и Арзамасе. В день акции можно обратиться к специалистам ЦСМ Росстандарта по следующим адресам:

Нижний Новгород - ул. Верхне-Печерская, д. 6 (ГБУЗ НО «Городская поликлиника № 7» Нижегородского района)

Дзержинск - ул. Студенческая, 31(филиал ЦСМ);

Павлово – ул. Конопляная, 22 (филиал ЦСМ);

Арзамас - ул. Советская, 1 (филиал ЦСМ);

Время проведения акции: с 9.00 до 18.00

ИСТОЧНИК KP.RU