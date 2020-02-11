2020-02-11T11:12:22+03:00
Общество

Ликвидация шламонакопителя «Белое море» завершена

Рекультивация объекта накопленного экологического ущерба заняла около полутора лет
Елена ЛАЗАРЕВА
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Весной на месте пустыни появится море зеленой травы.Весной на месте пустыни появится море зеленой травы.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Работы по ликвидации шламонакопителя «Белое море» в пригороде Дзержинска полностью завершены. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Харин. Он напомнил, что работы по рекультивации объекта накопленного экологического ущерба велись в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

«Рекультивация началась в 2018 году. И спустя чуть больше полутора лет здесь уложены все рекультивационные слои», - сообщил глава региона Глеб Никитин и добавил, что весной на месте безжизненной белой пустыни должно появиться огромное, площадью в 71 гектар, «зеленое море травы».

Напомним, для рекультивации территории использовались несколько слоев различных материалов, которые уложили по мембранной технологии - песок, бентонитовые маты, геомембрана, геотекстиль, растительный грунт и биоматы.

К слову, почти завершены работы по ликвидации другого крупного объекта накопленного экоущерба – полигона твердых бытовых отходов «Игумново», который также находится в пригороде Дзержинска. По словам Андрея Харина, работы закончены на 90%, и подрядчик обещает не нарушать сроков контракта – апрель 2020 года.

"Выполнив ликвидацию этих объектов, мы получаем опыт, который затем будет использоваться при рекультивации других объектов не только на уровне региона, но и страны", - подчеркнул Андрей Харин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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