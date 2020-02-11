Снос элеватора на Черниговской снял с квадрокоптера нижегородский блогер

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:13:39+03:00

На месте элеватора появится многофункциональный центр с апартаментами, торговыми и деловыми помещениями и парковкой. Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

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В начале февраля на улице Черниговской начался снос элеватора на территории мельничного комплекса купца Башкирова. Процесс сноса снял с квадрокоптера нижегородский блогер и фотограф Дима Четыре. Видео он разместил на своей страничке в социальной сети.

История мукомольного комплекса уникальна. Крестьянин Емельян Башкиров выкупил себя и свою семью из крепостного рабства, а затем смог создать крупное мукомольное предприятие. К концу своей богатой событиями жизни Емельян Башкиров уже носил статус купца первой гильдии. В комплекс, кроме элеватора, входит мельница, общежитие, здание складов.

Блогер напомнил, что и в современной России заброшенному зданию находилось применение - в 2014 году на территории комплекса снимался сериал «Метод», а в апреле 2019 года художник Андрей Абер создал на элеваторе работу для фестиваля «Интервалы».

Напомним, на месте элеватора планируется разместить многофункциональный центр – с офисами, апартаментами, парковкой, торговыми помещениями.

Ранее сообщалось, что проект петербургского архитектора Евгения Герасимова был одобрен на архитектурном совете практически единогласно.

ИСТОЧНИК KP.RU