Снос элеватора на Черниговской снял с квадрокоптера нижегородский блогер
В начале февраля на улице Черниговской начался снос элеватора на территории мельничного комплекса купца Башкирова. Процесс сноса снял с квадрокоптера нижегородский блогер и фотограф Дима Четыре. Видео он разместил на своей страничке в социальной сети.
История мукомольного комплекса уникальна. Крестьянин Емельян Башкиров выкупил себя и свою семью из крепостного рабства, а затем смог создать крупное мукомольное предприятие. К концу своей богатой событиями жизни Емельян Башкиров уже носил статус купца первой гильдии. В комплекс, кроме элеватора, входит мельница, общежитие, здание складов.
Блогер напомнил, что и в современной России заброшенному зданию находилось применение - в 2014 году на территории комплекса снимался сериал «Метод», а в апреле 2019 года художник Андрей Абер создал на элеваторе работу для фестиваля «Интервалы».
Напомним, на месте элеватора планируется разместить многофункциональный центр – с офисами, апартаментами, парковкой, торговыми помещениями.
Ранее сообщалось, что проект петербургского архитектора Евгения Герасимова был одобрен на архитектурном совете практически единогласно.
ИСТОЧНИК KP.RU