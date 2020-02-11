Синоптики прогнозируют сильный ветер и комфортный «минус»

11 Февр. 2020 2020-02-11T08:23:13+03:00

Осадков, как и солнца, не ожидается

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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде -5 градусов, в течение дня незначительно потеплеет – до -2 градусов к ночи. Ночью еще чуть-чуть потеплеет, и завтрашним утром в регионе установится «не-февральский» -1 градус.

Снег в течение дня маловероятен, как и солнце, весь день ожидается пасмурная погода без осадков.

Ветер южный, 7-8 метров в секунду, порывы до 13-14 метров в секунду. Сильный ветер стихнет к субботе, но в начале следующей недели синоптики обещают порывы до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня не изменится, будет держаться на уровне 743 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность также стабильна — 79-82%.

Уже завтра по прогнозам синоптиков в регионе ожидается похолодание – к вечеру до -7, небольшой снег. Днем синоптики обещают переменную облачность и солнце. Ветер по-прежнему сильный – до 13-14 метров в секунду. Будьте осторожны!

ИСТОЧНИК KP.RU