2020-02-10T16:51:56+03:00
Общество

Фестиваль уличного искусства «Место» пройдет в Нижнем Новгороде летом

В этом году проект приурочен к 800-летию областного центра
Елена ЛАЗАРЕВА
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В городе появится 30 новых стрит-арт объектов. Фото: соцсетиВ городе появится 30 новых стрит-арт объектов. Фото: соцсети
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Четвертый фестиваль уличного искусства «Место» пройдет в Нижнем Новгороде в начале июня. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.

Как сообщает источник, в этом году мероприятие впервые получит статус международного, в нем примут участие художники из разных городов России и зарубежья. Мастера создадут новые стрит-арт объекты в разных частях Нижнего Новгорода.

«Юбилей Нижнего Новгорода – это знаковое событие не только в масштабах региона и России, но и на международном уровне. Я рад, что в этом году в фестивале «Место» примут участие люди из разных уголков страны и мира. Уличное искусство помогает преобразить и украсить город, не внося в его пространство радикальных изменений. Надеюсь, что результат понравится и нижегородцам, и гостям города», - сказал Глеб Никитин.

Всего в рамках фестиваля планируется создать около 30 новых объектов уличного искусства. Кроме этого, гостей фестиваля ждут стрит-арт-экскурсии, лекции, презентация стрит-арт каталогов, мастер-классы и премьера документального фильма.

Проект «Место» существует с 2017 года. Фестиваль организован для развития уличного искусства в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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