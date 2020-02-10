В Нижегородской области предприятия НПХ реализовали продукции почти на миллион рублей

10 Февр. 2020 2020-02-10T16:03:58+03:00

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По итогам 2019 года Нижегородская область вышла на 1-ое место в России по количеству работающих организаций народных художественных промыслов. Об этом сообщили участники Совета директоров предприятий НПХ.

Участники заседания подвели итоги работы отрасли в прошлом году.

«В прошлом году предприятиями отрасли было реализовано продукции на сумму 933 млн рублей», - отметил губернатор региона Глеб Никитин, и добавил, что это на 5% больше, чем годом ранее. Кроме того, в 2019 году «народники» наконец преодолели уже ставший едва ли не традиционным спад падения производства и сокращения сотрудников.

Были открыты несколько новых предприятий НПХ. В частности, в поселке Вознесенское, Выксе, Богородском и Городецком районах, а также в областном центре. В Балахне были открыты два предприятия, стеклодувное и текстильное с балахнинским кружевом.

«Промыслы стали частью образа России во всем мире. Хочется, чтобы изделия наших мастеров были востребованы и на родине, использовались в повседневной жизни, стали частью уличного оформления», - подчеркнул глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU