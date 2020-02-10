В Нижнем Новгороде выселенный квартирант поджег квартиру

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:23:32+03:00

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Следователем СО по Сормовскому району Нижнего Новгорода расследуется уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

В июле прошлого года преступник облил жидкостью для розжига входную дверь в одну из квартир дома по улице Станиславского. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета Нижегородской области.

Как установило следствие, до мая прошлого года обвиняемый квартировал в этой квартире, но после ссоры хозяин выгнал его. Обида оказалась настолько серьезной, что через два месяца квартирант решил отомстить, для чего и поджег дверь.

В огне погибла 43-летняя женщина, хозяина квартиры, 67-летнего мужчину, удалось эвакуировать сотрудникам МЧС.

Подозреваемый был объявлен в розыск и на днях его задержали в Канаше (Чувашия). Свою вину 38-летний мужчина признал частично, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU