Куриные яйца, вермишель и свинина подешевели в Нижегородской области

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:39:39+03:00

Кроме того, снизились цены на овощи и растительное масло

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В Нижегородской области зафиксировано снижение цен на ряд продуктов питания. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

Согласно статистическим данным, на минувшей неделе зафиксирован небольшой спад цен на куриные яйца (2,7%), свинину (0,5%) и вермишель (1,2%). Немного подешевели овощи – картофель и капуста, и подсолнечное масло.

По данным статистов, стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 6,5% меньше среднероссийского показателя. Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал контролирующие органы следить за ценами на товары первой необходимости.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в 2019 году зафиксирован рост объемов производства продуктов.

Также в регионе зафиксирован рост производства рыбы.

ИСТОЧНИК KP.RU