2020-02-10T13:24:19+03:00
Общество

В Нижегородской области сотрудник ДПС оштрафован за подлог

Дорожный полицейский подделывал документы о правонарушениях
Елена ЛАЗАРЕВА
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Воротынский районный суд вынес приговор бывшему сотруднику дорожно-постовой службы ГИБДД. Дорожный полицейский обвинялся в служебном подлоге (статья 292 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Как установило следствие, сотрудник ДПС в течение полугода составлял подложные протоколы на иностранцев, находящихся за рубежом, по различным статьям Кодекса об административных правонарушениях. К делу сотрудник ГИБДД подходил со всей ответственностью – во всех протоколах имелись имена и подписи свидетелей, которые якобы видели правонарушения. Расписывался за свидетелей он собственноручно.

Информацию о «нарушителях» сотрудник получал из полицейских источников.

Материальной выгоды от своей деятельности он, впрочем, не преследовал. Подложные протоколы сотрудник ДПС составлял исключительно для... создания видимости успешной работы.

Суд, впрочем, служебное рвение и «ударный труд» не оценил - обвиняемый получил штраф в размере 60 000 рублей в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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