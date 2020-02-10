Более 2200 обращений в соцсетях отработано властями Нижегородской области в январе 2020 года

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:43:09+03:00

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В январе 2020 года органы исполнительной власти Нижегородской области отработали более 2200 сообщений в социальных сетях. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в региональном ситуационном центре проекта «Инцидент-менеджмент».

Согласно информации, примерно треть всех отработанных сообщений были посвящены теме дорог: состоянию дорожного полотна, уборке снега и наледи, ямочному ремонту. Кроме того, пользователей социальных сетей интересовало благоустройство – в том числе, вопросы вывоза ТКО, а также общественный транспорт – отмена старых и введение новых маршрутов.

Чаще всего за помощью в соцсетях обращались жители Нижнего Новгорода, Дзержинска и Арзамаса, чуть меньше – жители Кстовского и Балахнинского районов. В среднем время ожидания ответа на каждый вопрос составляло около 9 часов 50 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU