Из-за хоккейных матчей в Нижнем Новгороде ограничат движение транспорта

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:32:57+03:00

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10, 12 и 14 февраля вводится ограничение движения транспорта на участке улицы Лоскутова от пр-та Ильича до пр-та Кирова. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на департамент транспорта Нижнего Новгорода.

Ограничение действует с 7 часов утра до 21.00 и связано с проведением хоккейных матчей. Нижегородский клуб "Торпедо" примет на домашней площадке в КРК "Нагорный" СКА из Санкт-Петербурга и хабаровский "Амур".

Департамент транспорта просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, на прошлой неделе умер легендарный хоккеист нижегородского «Торпедо», олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мир Александр Скворцов. Александр Скворцов представлял нижегородский хоккей на спортивной арене Советского Союза полтора десятилетия. Он ушел из жизни 4 февраля в возрасте 65 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU