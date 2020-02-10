Паромная переправа в Нижегородской области стала бесплатной

10 Февр. 2020 2020-02-10T11:07:40+03:00

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Паромная переправа Павлово-Тумботино стала бесплатной для пешеходов и легковушек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Как сообщил глава региона Глеб Никитин, ему поступали жалобы от жителей поселка Тумботино, в том числе - и через личный аккаунт в Инстаграмме. Из-за теплой зимы транспортная проблема особенно обострилась. Губернатор посчитал несправедливым, что из-за погодных условий жителям поселка для того, чтобы попасть на другой берег реки, приходится платить за проезд или делать огромный крюк.

Паромная переправа заработала бесплатно с сегодняшнего дня. Напомним, ранее стал бесплатным проезд на речном теплоходе Павлово-Тумботино.

Кроме того, Глеб Никитин во время визита в Павловский район поручил областному министерству транспорта продумать вопрос строительства постоянной переправы через Оку в этом месте.

ИСТОЧНИК KP.RU