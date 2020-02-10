В Нижегородском ТЮЗе прошла премьера мюзикла «Небесный тихоход»

10 Февр. 2020 2020-02-10T11:58:07+03:00

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В нижегородском Театре юного зрителя прошла премьера спектакля-мюзикла «Небесный тихоход». Глава региона пришел на спектакль вместе с семьей, о чем сообщил на своей странице в Инстаграмме.

"Очень интересный театр, веселая и красивая постановка", — поделился впечатлениями Глеб Никитин. И добавил, что мюзикл, поставленный Нижегородским камерным музыкальным театром им. Степанова, в год юбилея Великой Победы как никогда кстати.

«Искусство помогает сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне», - отметил глава региона.

К слову, Глеб Никитин и сам сыграл в постановке небольшую роль. "Понимаю, что никто не поверит, но меня неожиданно вытащили на сцену))) В общем, было весело. Ходите в театр!", - написал губернатор. Неизвестно, поверили зрители в спонтанность произошедшего или нет, но отметили, что "получилось неплохо".

Напомним, в конце января в Нижегородском театре оперы и балета им. А.С. Пушкина в память о жертвах блокады Ленинграда прозвучал «Реквием» Джузеппе Верди.

ИСТОЧНИК KP.RU