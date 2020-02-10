В Нижнем Новгороде ожидается пасмурная и ветреная погода
По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде -2 градуса, в течение дня незначительно потеплеет – до -1 градуса, а к вечеру снова похолодает – до -4.
Снег в течение дня маловероятен, ожидается пасмурная погода, солнце придет в регион к 15.00.
Ветер юго-западный, 6-7 метров в секунду, порывы до 12-13 метров в секунду.
Атмосферное давление в течение дня будет снижаться, с 750 до 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность — 78-83%.
В течение недели температура будет относительно стабильна. Ночами -6…-7 градусов, днем до -4. Самый холодный день недели – четверг, столбики термометров днем опустятся до -4 градусов. Самый теплый – суббота, температура 0 градусов.
В среду, четверг и пятницу по прогнозам синоптиков возможен снег, а во вторник и воскресенье в область заглянет солнце.
В пятницу и субботу ветер небольшой, к воскресенью усилиться до 13 метров в секунду, а уже через неделю синоптики прогнозируют порывы ветра до 25 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU