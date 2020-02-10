2020-02-10T09:07:00+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде ожидается пасмурная и ветреная погода

Морозы ушли и не обещали вернуться
Елена ЛАЗАРЕВА
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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде -2 градуса, в течение дня незначительно потеплеет – до -1 градуса, а к вечеру снова похолодает – до -4.

Снег в течение дня маловероятен, ожидается пасмурная погода, солнце придет в регион к 15.00.

Ветер юго-западный, 6-7 метров в секунду, порывы до 12-13 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня будет снижаться, с 750 до 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность — 78-83%.

В течение недели температура будет относительно стабильна. Ночами -6…-7 градусов, днем до -4. Самый холодный день недели – четверг, столбики термометров днем опустятся до -4 градусов. Самый теплый – суббота, температура 0 градусов.

В среду, четверг и пятницу по прогнозам синоптиков возможен снег, а во вторник и воскресенье в область заглянет солнце.

В пятницу и субботу ветер небольшой, к воскресенью усилиться до 13 метров в секунду, а уже через неделю синоптики прогнозируют порывы ветра до 25 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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