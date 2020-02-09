Нижегородским детям предложили снимать школьные обеды на видео

9 Февр. 2020 2020-02-09T18:08:27+03:00

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Общероссийский народный фронт совместно с российским движением школьников запустили конкурс под названием «Школьный обед». До 14 февраля учащиеся школ и лицеев должны снять короткое видео и показать, чем их кормят в столовых на перемене.

Как сообщается на официальной странице нижегородского ОНФ в социальных сетях, выложить снятый ролик нужно на свой канал в TikTok с хештегом #ШкольныйОбед.

Самые интересные видео будут опубликованы на странице @front_news. А итоги конкурса эксперты подведут в конце февраля. Автор самого популярного ролика получит стедикам (система стабилизации камеры) для смартфона.

Если вдруг у вас нет аккаунта в Tik Tok, то ОНФ предлагает прислать готовое видео на почту k.zherve@onf.ru с пометкой «конкурс #ШкольныйОбед». В конкурсе могут принять участие все желающие школьники.

ИСТОЧНИК KP.RU