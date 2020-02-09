Беременная женщина пострадала при столкновении легковушек в Дзержинске
Две отечественные легковушки столкнулись в Дзержинске в ночь с 8 на 9 февраля 2020 года. Как сообщает местное телевидение, авария случилась за полчаса до полуночи на перекрестке улиц Гайдара и Бутлерова.
Как оказалось, один водитель “Лады гранты” протаранил вторую “Ладу гранту”.
В ДТП пострадала одна из пассажирок - беременная женщина. Ее госпитализировали в местную больницу. В причинах и обстоятельствах случившегося сейчас разбираются сотрудники правоохранительных органов.
Ранее мы рассказывали о жутком дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 8 февраля в Ардатовском районе. Там погибли три человека - 33-летний водитель и два его пассажира 1996 и 1977 годов рождения. По предварительной информации, около двух часов ночи мужчина, управляя автомобилей отечественного производства, не справился с управлением и врезался в дерево. Одному из пассажиров удалось выжить - его доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU