Ярмарки вакансий пройдут в Нижегородской области с 11 по 26 февраля

9 Февр. 2020 2020-02-09T14:33:41+03:00

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Все еще ищете работу? С 11 по 26 февраля 2020 года в центрах занятости Нижегородской области будут проходить ярмарки вакансий. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, специалисты помогут с выбором жителям Балахнинского, Володарского, Павловского, Богородского, Ардатовского районов Нижегородской области, а также Арзамаса, Бора, Выксы и Дзержинска.

На мероприятия смогут прийти все желающие. Им помогут в поиске работы, проинформируют о положении на рынке труда, услугах службы занятости населения, курсах повышения квалификации. Эксперты помогут безработным нижегородцам пройти профподготовку и ознакомиться с актуальными вакансиями.

Кроме того, жители смогут пройти собеседование и научиться составлять резюме. На ярмарках будут присутствовать юристы, которые помогут с консультациями.

Напомним, по итогам 2019 года среди субъектов ПФО в Нижегородской области зарегистрирован самый низкий показательуровня безработицы.

ИСТОЧНИК KP.RU