Отключения трансляции цифрового телевидения ожидаются в городах Нижегородской области в феврале

9 Февр. 2020 2020-02-09T13:03:45+03:00

Это коснется в основном жителей Выксы, Павлова и Сарова

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Кратковременные отключения трансляции цифрового телевидения в Выксе, Павлове и Сарове ожидается в феврале 2020 года, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Это связано с монтажом системы резервирования передатчиков первого и второго мультиплексов.

Так, на РТС «Виля» работы запланированы на период с 11 по 14 февраля, а также с 18 по 21 февраля. В эти дни с 9:00 до 17:00 возможны перерывы вещания первого и второго мультиплексов в нескольких населенных пунктах Навашинского, Ардатовского, Вознесенского, Кулебакского районов и Выксы.

На РТС «Павлово» работы будут проводиться с 9:00 до 15:00 13 и 14 февраля - с проблемами в трансляции могут столкнуться жители Богородского, Вачского, Володарского, Сосновского районов и Павлова.

На РТС «Саров» перебои могут возникнуть 18-21 февраля с 9:00 до 15:00. Это касается жителей Певомайска и Ардатовского, Вознесенского и Дивеевского районов.

По вопросам цифрового эфирного телерадиовещания в регионе можно обращаться по телефону горячей линии: 8 800 220-20 02.

ИСТОЧНИК KP.RU